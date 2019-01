Pubblicità e le affissioni, il Consiglio approva il nuovo regolamento a Lamporecchio

È stato approvato a fine 2018 il nuovo regolamento per le pubbliche affissioni e per la pubblicità sul territorio di Lamporecchio, uno strumento ammodernato e rivisto che va a sostituire i precedenti regolamenti, ormai obsoleti e datati.

Il nuovo regolamento contiene due importanti novità: la possibilità di ridurre del 50% l’imposta in caso di affissioni che valorizzino il nostro territorio e i nostri prodotti tipici con fini turistici, e un’esenzione totale da entrambe le imposte nei casi di promozione e valorizzazione alla donazione del sangue, tessuti e organi oltre a campagne pubblicitarie promosse da associazioni del territorio per la promozione del volontariato e reclutamento di nuovi volontari.

“L’esonero totale dall’imposta sulla valorizzazione alla donazione e al volontariato che, se richiesto, troverà copertura dal bilancio comunale” afferma l’assessore Daniele Tronci “deve servire non tanto per evitare il pagamento di una tassa, ma essere da stimolo per tutte le nostre associazioni, già attive sul territorio, a non mollare mai la presa nell’opera di reclutamento e sensibilizzazione al dono e al volontariato. La nostra amministrazione è al loro fianco in questo obiettivo.

Insieme all’assessore al turismo Monica Cetraro, inoltre, abbiamo pensato a un’altra riduzione che favorisca le affissioni per iniziative volte a promuovere il territorio e i prodotti tipici”. È stata anche approvata la delibera di internalizzazione del servizio di pubbliche affissioni e pubblicità, da diversi anni gestito da ditte esterne; viste le risorse di personale interno della funzione associata della Ragioneria con il Comune di Larciano, è stato possibile il recupero e razionalizzazione di risorse all’interno dell’ufficio tributi e dal 1 gennaio il servizio è stato ricollocato all’interno del nostro Comune. Nell’occasione l’assessore Tronci ha comunicato che, sempre dal 1 gennaio, le tariffe inerenti alle pubblicità, insegne, cartellonistica e pubbliche affissioni sono state ridotte del 20% rispetto a quelle attualmente in vigore.

Fonte: Comune di Lamporecchio Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Lamporecchio