Publiacqua, investimento da 80mila euro a Strada in Chianti: modifiche alla viabilità

Al via i lavori per la sostituzione di un consistente tratto della rete acquedottistica nella frazione di Strada in Chianti. L’investimento, eseguito dal gestore del servizio idrico Publiacqua, ha richiesto la chiusura della strada nel periodo necessario alla realizzazione dell’opera.

La strada interdetta al transito e alla sosta da lunedì 21 gennaio per circa un mese interessa via Corso del Popolo, nel tratto compreso tra via Zanobi fino all'incrocio con via della Fonticina. Il cantiere comporterà alcune modifiche alla viabilità. Per i mezzi pubblici provenienti da Firenze non sono previste alterazioni nell’itinerario mentre per quelli in direzione Firenze il capolinea di piazza Landi e la fermata in via Corso del Popolo saranno spostati al capolinea provvisorio in via Togliatti.

“Si tratta nello specifico della sostituzione della condotta – dice l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Romiti – l’intervento si pone l’obiettivo di risolvere le problematiche di pressione che si verificano nella parte alta del paese”. Il costo dell’investimento, finanziato e realizzato da Publiacqua, si aggira intorno agli 80mila euro.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO Comuni di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, San Casciano in Val di Pesa

Tutte le notizie di Greve in Chianti