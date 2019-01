'Racket' case a Firenze: 15 persone a processo, anche un dipendente Inps

All'epoca dei fatti era custode delle abitazioni in via Monteverdi a Firenze, proprietà dell'Inps ed è stato rinviato a giudizio con altre quindici persone rinviate nell'ambito dell'inchiesta della procura di Firenze su un presunto racket di appartamenti. Gli appartamenti erano occupati abusivamente e affittati in nero. La prima udienza del processo è stata fissata per il 12 aprile. Due fratelli calabresi che gestivano una cooperativa edile, impiegavano operai romeni sottopagati e ai quali davano in locale le abitazioni occupate, trattenendo il costo degli affitti dalle buste paga. In questo modo sarebbero riusciti ad accaparrarsi ingenti somme di denaro, ricorrendo in alcuni casi anche all'uso della violenza e a intimidazioni come il distacco della luce verso chi non pagava, la chiusura del gas e dell'acqua e il danneggiamento di autovetture.

