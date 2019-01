Rapina, furti, aggressioni e porto abusivo di armi: arrestato un 57enne

Nella mattinata di oggi, i carabinieri di Scandicci, a seguito di attività investigativa svolta per rapina, lesioni personali aggravate, furto con strappo e porto abusivo di coltello, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Firenze, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un pregiudicato italiano, P.G. le iniziali, classe 1962, residente a Firenze, poiché il 12 luglio 2018 aveva rubato con violenza il motociclo ad una donna, il 29 agosto 2018 aveva perpetrato un furto in abitazione asportando monili in oro ed una bicicletta, il 12 settembre 2018 aveva scippato la borsa ad una donna ed il 26 settembre 2018 aveva portato in luogo pubblico un coltello. L'arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale “Sollicciano” di Firenze.

