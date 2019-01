Rapina e spaccio in Mugello, arrestato quattro giovani dopo cinque anni

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 16 gennaio, i carabinieri di Borgo San Lorenzo hanno eseguito quattro ordini di carcerazione.

I destinatari sono tre giovani italiani di ventitré anni residenti nel Mugello e uno di ventinove originario dell’Albania e già in regime di semilibertà, tutti noti agli uffici di Polizia. Dovranno scontare delle pene che vanno dagli otto ai tre anni di reclusione per reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e rapina. I fatti per cui è stata emessa la condanna risalgono all’anno 2014.

Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Firenze e sviluppate dai Carabinieri di Borgo San Lorenzo, attraverso servizi mirati, fecero luce sul traffico illecito sviluppato in diversi Comuni del Mugello; tra tutti emerse la figura del giovane originario dell’est Europa (S.F.) che riforniva di stupefacente, per il mercato locale, gli altri tre soggetti italiani (B.F., B.D. e L.M.).

Nel corso degli accertamenti, proprio nell’ultimo giorno di quell’anno, fu sequestrato anche uno zainetto contenente cinque chili e mezzo di hashish. I quattro ora sono a Sollicciano.

