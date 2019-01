Riparte la stagione di Gianni Siragusa con due prove importanti

Riparte questo fine settimana, domenica 20 gennaio a Pistoia, la stagione agonistica 2019 per il plurimedagliato internazionale marciatore di Colle di Val d'Elsa Gianni Siragusa.

Sarà sulla linea di partenza per la prima prova del trofeo toscano assoluto di marcia 5000mt.in pista. La gara di domenica a Pistoia sarà un test per la settimana dopo. Domenica 27 gennaio, infatti, il colligiano scenderà in Sicilia a San Giorgio di Giosa Marea di Messina per il campionato italiano di marcia su strada intitolato a Annarita Sidoti. La distanza gara è quella olimpica dei 20km.

Le due competizioni di altissimo livello tecnico dovranno dare dei riferimenti importanti a Siragusa in vista dei campionati mondiali di Torun in Polonia con la nazionale a marzo.

