Scambio di gatti per errore, i giovani padroni in cerca del loro micio

Pensavano di aver trovato il gatto disperso da alcuni giorni, ma dopo qualche occhiata più approfondita hanno capito che il micio che avevano portato i vicini non era quello adottato. La disavventura di una giovane coppia di Calenzano di San Miniato riguarda Brónzi, il micio a pelo lungo di circa 4 anni che avevano adottato da pochi giorni. Il micio non era mai uscito di casa, si stava abituando alla sua nuova abitazione ma martedì 15 scorso è scappato. Subito i padroni hanno lanciato il passaparola anche tramite i social network. Una donna che ha trovato un micio in strada con le caratteristiche richieste lo ha subito portato dai due giovani. Però, il micio non era lo stesso ed è stato confermato anche dal medico veterinario. "La speranza è che sia nascosto qui sotto al nostro naso nella vegetazione - spiega Letizia Fasulo, la proprietaria del micio scomparso -. Sicuramente non è stato investito perché battiamo continuamente le strade e i veterinari tra San Miniato e Empoli hanno i nostri contatti". Adesso l'appello è rivolto a tutti i residenti nelle campagne tra Ponte a Elsa e la zona dell'ospedale 'degli Infermi'. Nel frattempo la gatta 'sosia' è in affidamento alle volontarie del gattile 'Aristogatti' di Empoli, in cerca di un padrone.

Tutte le notizie di San Miniato