I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti in via Datini angolo via Traversari, per un incidente stradale.

Una autovettura si é scontrata contro un autobus e il conducente della macchina è stato estratto dalla squadra dei pompieri per poi essere affidato al personale sanitario del 118.

Anche cinque passeggeri del bus sono stati soccorsi dal 118.

