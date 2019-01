Teatro comico, Hendel e altri 'toscanacci' a Casciana Terme

Sarà una vera e propria festa della comicità, quella in programma sabato 19 gennaio 2019 alle 21,30 al Teatro Verdi Giuseppe di Casciana Terme (Pisa), in Via Regina Margherita 11. Per la stagione di Teatro Liquido,Guascone Teatro presenta lo spettacolo “Toscanacci: risate ed altri anticorpi”. Con Paolo Hendel, Riccardo Goretti ed Andrea Kaemmerle.

Solo l'ironia salverà il mondo. Dopo le mitiche produzioni con Carlo Monni , Andrea Cambi, i Gatti Mezzi ecco arrivare un nuovo omaggio al ridere insieme in salsa toscana. Troveremo lo strepitoso Paolo Hendel, con la sua gentile follia, Riccardo Goretti, celebrata nuova diva del teatro contemporaneo italiano ed Andrea Kaemmerle, accatastatore di emozioni improvvise in anima clownesca.

Evento in prima ed ultima assoluta. Ovvero questa serata è pensata in esclusiva per il Teatro Verdi di Casciana Terme. Chi partecipa potrà raccontarlo ai nipoti appena riuscirà a smettere di ridere. «Pensateci – spiega Andrea Kaemmerle - è tanto che vorreste ridere fino a "sbudellarvi". Serata di pazzesca complicità e liberatoria voglia di dissacrare dubbi e paure della contemporaneità. Chi non apprezzasse a fine serata avrà il permesso di picchiare gli attori».

Si crede che la gran parte dei comici siano inutili e penosi. Quelli salvifici e sufficientemente rivoluzionari vanno tutelati e protetti come i panda e le tartarughe marine. Il viaggio nella sagacia di Toscana inaugurata da Boccaccio, Collodi, Malaparte, Bianciardi è una missione che a Guascone Teatro si sono felicemente imposti.

Fonte: Ufficio stampa

