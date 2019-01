Tenta di uccidere la madre, arrestato un uomo

Nel pomeriggio di oggi, 16 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Sesto Fiorentino hanno tratto in arresto un 62enne italiano per il tentato omicidio della propria madre 81enne. L'uomo, per motivi in corso di accertamento verosimilmente connessi al generale disagio dei due, le aveva messo un cuscino sul volto per poi desistere autonomamente dal proprio intento. I soccorsi sono stati allertati da medico di base che era intervenuto presso l’abitazione dei due per una visita concordata. Indagini in corso anche su un episodio analogo avvenuto ieri quando l'uomo avrebbe posto in essere la medesima condotta. L’arrestato verrà tradotto in carcere.

