Vivo Montespertoli inaugura la propria sede in centro

Sabato 19 Gennaio alle ore 17.30 in Via Roma 27 si apriranno le porte della sede di Vivo Montespertoli, la lista che sostiene la candidatura a Sindaco di Alessio Mugnaini che ha ufficializzato la propria candidatura domenica scorsa in un affollatissimo evento al Centro "I Lecci".

Questa sede sarà un luogo dove venire a dirci la propria idea, a raccontarci i vostri bisogni, dove passare un po' di tempo a chiacchiera sul futuro di Montespertoli.

Sarà un luogo aperto il più possibile per stare sempre di più a disposizione dei cittadini di Montespertoli che vogliono tornare a crederci, che vogliono impegnarsi per il proprio paese.

Vi aspettiamo sabato per un brindisi inaugurale.

Fonte: VIVO MONTESPERTOLI

Tutte le notizie di Montespertoli