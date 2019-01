Xekalos da M5s a FdI. Legge 194, Frs: "Quale posizione avrà ora?"

"Abbiamo appreso dell'entrata di Arianna Xekalos, ormai ex capo gruppo del Movimento 5 Stelle, nel Gruppo Fratelli d'Italia con una sua la Lista civica "Firenze in Movimento" ricevendo il plauso di Forza Italia per essere entrata a far parte del centro destra. Non vogliamo qui entrare nel merito di scelte politiche che riguardano chi le fa e in primo luogo di chi ha espresso un voto di preferenza. Saranno gli elettori e le elettrici a fare le loro valutazioni."

"Ci interessano i contenuti. Per questo, in vista della prossima settimana quando verrà discussa in commissione, ci chiediamo cosa farà la Consigliera Xekalos sulla risoluzione "per assicurare l'applicazione della Legge n. 194" che anche lei ha firmato. Nel testo presentato dal nostro gruppo e sottoscritto anche dalla neoconsigliera della destra, che ha aderito al gruppo insieme a Fratelli d'Italia, si fa esplicito riferimento alla mozione presentata a Verona e in altri comuni, da forze politiche di destra, e a Roma depositata dalla segretaria nazionale di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che impegna i comuni a destinare fondi pubblici per attività contrarie all'interruzione volontaria di gravidanza. Una follia e un attacco alla legge 194 e alla libertà delle donne che vorremmo la città di Firenze rifiutasse."

"La risoluzione da noi promossa per garantire la piena applicazione della Legge 194, ha incontrato l'adesione di molti consiglieri e consigliere e anche della consigliera Arianna Xekalos. Cosa farà adesso? Ritirerà la firma o spaccherà il neonato gruppo con Fratelli d'Italia, dopo neppure 24 ore? I suoi nuovi colleghi di gruppo di Fratelli d'Italia hanno presentato in tutta Italia mozioni analoghe a quella presentata a Verona per contrastare l'interruzione di gravidanza. Ci chiediamo adesso, dopo il passaggio al gruppo di Fratelli d'Italia, partito contrario, per voce della segretaria nazionale, all'interruzione volontaria di gravidanza, se la consigliera Xekalos continuerà a sostenere la risoluzione "per assicurare l'applicazione della Legge n. 194" che ha firmato. Lo potremo sapere appena la commissione, nella prossima settimana, discuterà l'atto".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

