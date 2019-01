Accredia certifica la taratura delle bilance per la tutela del consumatore

Accredia e' un ente che si occupa di certificare aziende operanti nel circuito dei servizi di taratura su strumenti di precisione utilizzati in ambito commerciale e industriale. In particolare Biltek e' una di quelle aziende che hanno ottenuto la certificazione di Accredia per effettuare le tarature delle bilance.

In Biltek ci hanno informato su quali sono le procedure tecniche che gli hanno permesso di ottenere la certificazione spiegandoci cosa vuol dire effettuare una taratura.

In cosa consiste la taratura delle bilance

Per effettuare la taratura di bilance o di altri strumenti di precisione e' necessario che chi si occupa della taratura sia al corrente delle corrette procedure da utilizzare le quali tengono conto di numerosi aspetti tra cui ripetibilità' della misura, la lettura con il carico decentrato e linearità della lettura.

Per testare la ripetibilità' si effettuano misurazioni ripetute di uno stesso campione verificando che il dato letto sia sempre costante o quasi, esistono dei margini entro i quali lo strumento risulta comunque affidabile anche se le letture non sono sempre perfettamente uguali. Questo avviene perché piccole variazioni di posizione causate dall'inevitabile elasticità dei materiali possono creare variazioni nella lettura di uno stesso peso campione e sarebbe impossibile ottenere una ripetibilità' dell 100% corretta.

La posizione del peso sul piatto varia la leva col quale esso agisce sul punto di flessione della cella di carico e questo solitamente causa incongruenze nelle letture, per questo motivo oltre al test di ripetibilità viene effettuato un test posizionando il peso campione in diversi punti del piatto creando situazioni di sbilanciamento forzate per verificare di quanto la lettura si corrompe, questo test e' chiamato lettura del carico decentrato.

Il terzo test valuta la linearità della lettura ovvero valuta quanto la bilancia e' precisa nel leggere il peso su tutta la sua scala di funzionamento. Non e' raro infatti che alcune bilance con range compreso tra 0.5kg e 15kg siano particolarmente precise nell'intervallo 0.5-5 kg per poi perdere precisione nell'intervallo 10-15 kg. Questa differenza di precisione può essere causata dall'assestamento della bilancia quando viene compressa dal peso appoggiato su di essa, la compressione varia leggermente l'angolo con la quale il peso spinge sulla cella di carico variando la lettura del peso.