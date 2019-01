Al Serristori arriva l'autista soccorritore e la nuova postazione di automedica

Nel Comune di Figline e Incisa Valdarno si potenzia l’emergenza e urgenza sul territorio con l’Autista Soccorritore e la nuova postazione di Automedica al Serristori. Lo rende noto il dottor Piero Paolini, direttore dell’area aziendale centrali operative 118.

A breve nell’area sarà sperimentata la presenza dell’Autista Soccorritore, così come già avviene in altre realtà italiane. Tale implementazione andrà nell’ottica del miglioramento complessivo dell’emergenza territoriale, permettendo una maggiore adeguatezza nei percorsi delle patologie tempo dipendenti (infarto e ictus). Il progetto condiviso con le Associazioni di Volontariato (Anpas, Croce Rossa e Misericordia) prevede oltre alla figura del medico e dell’infermiere, un Autista Soccorritore adeguatamente formato e messo a disposizione dalle stesse Associazioni di Volontariato, così come avviene sulle ambulanze medicalizzate.

La postazione dell’Automedica aziendale, con medico e infermiere, sarà presso l’Ospedale Serristori e andrà a sostituire l’attuale Ambulanza medicalizzata che ora si trova presso la Misericordia di Figline.

Fonte: Asl Toscana Centro

