Carte di identità, appuntamento obbligatorio a Fucecchio per evitare le file

Per evitare lunghe attese ai cittadini che richiedono la carta d’identità, il Comune di Fucecchio ha deciso di modificare le modalità di rilascio del documento, rendendo la prenotazione obbligatoria. A partire da lunedì prossimo 21 gennaio, quindi, presso l'Anagrafe del Comune di Fucecchio, la carta d'identità elettronica verrà emessa solo su appuntamento.

L'appuntamento deve essere prenotato presso lo sportello URP/Accoglienza, nell'atrio del palazzo comunale, presentandosi direttamente (dal lunedì al venerdì ore 9-13, martedì e giovedì ore 15-18, sabato ore 9-12) oppure telefonicamente ai numeri 0571 268257/255/206. È necessario prenotare un appuntamento per ciascuna persona che richiede il rilascio della carte di identità elettronica. Le carte d’identità in formato cartaceo già rilasciate resteranno valide fino alla loro data di scadenza.

Al momento della prenotazione verranno fornite indicazioni sulla documentazione da presentare per il rilascio della carta. Per maggiori informazioni consultare la specifica scheda di approfondimento sul sito www.comune.fucecchio.fi.it

Ricordiamo che per i documenti di identità, ma anche per le pratiche edilizie, dalla settimana scorsa il costo dei diritti fissi e dei diritti di segreteria i cittadini potranno pagarlo anche tramite POS (il terminale elettronico per bancomat, carte di credito, ecc) e non più soltanto in contanti.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

