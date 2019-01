Consiglio comunale a Montopoli, si parlerà di Conad

La riunione del Consiglio Comunale di Montopoli in Val d'Arno si terrà Giovedì 24/01/2019 alle ore 21,15 presso la sala consiliare, per discutere gli argomenti elencati nell'ordine del giorno che segue. Gli atti relativi agli argomenti iscritti al suddetto ordine del giorno, saranno depositati da Martedì 22/01/2019, presso la segreteria e saranno consultabili in orario d’ufficio.

1) Comunicazioni del Sindaco

2) Nomina scrutatori;

3) Approvazione del verbale della seduta del Consiglio Comunale del 30 novembre

2018 e 28 dicembre 2018;

4) Dimissioni Consigliere Comunale Erica Raffaelli. Surroga

5) PIANO ATTUATIVO DEL COMPARTO “FONTANELLE CENTRALE” ALL'INTERNO DELLA S.P. “ROMANINA” NELL'UTOE N. 3 “FONTANELLE” - PROPRIETA' SOCIETA' CONAD DEL TIRRENO – VARIANTE CONTESTUALE AL R.U. - ADOZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 30, 107, 109 e 111 della L.R. N. 65/2014.

6) VARIANTE SEMPLIFICATA EX ART. 30 DELLA L.R. N. 65/2014 AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER ADEGUAMENTO LIMITE U.T.O.E. N. 5 “MONTOPOLI” IN FREGIO EX COMPARTO VIA FALCHI/VIA DONATI - APPROVAZIONE

7) Unione di Comuni "Valdarno Inferiore". Revoca

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno

