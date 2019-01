Corso autobiografico interculturale alla biblioteca di Pontedera

Venerdì 25 gennaio alle 17 avrà inizio presso la biblioteca Gronchi di Pontedera il corso autobiografico interculturale "Scrivere di sé e altri mondi" organizzato dall’associazione Fratelli dell’Uomo.

Il percorso si propone di valorizzare la scrittura come opportunità di riflessione, emancipazione, conoscenza di sé e degli altri. I formatori, Alessandro Scarpellini e Massimiliano Bertelli, guideranno i partecipanti migranti e non alla scoperta della scrittura come strumento per condividere emozioni ed esperienze.

La partecipazione è gratuita in quanto il corso rientra nel progetto DIMMI di Storie Migranti coordinato da Un Ponte per e finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

L'appuntamento è ogni venerdì dalle 17 alle 19, dal 25 gennaio al 3 maggio.

Fonte: Fratelli dell'Uomo - Ufficio stampa

