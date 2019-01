I vigili del fuoco del comando di Siena e del distaccamento di Poggibonsi sono intervenuti in via di Belvedere a Colle Val d'Elsa per il crollo parziale del tetto di un terratetto, una volta adibito a scuola dell'infanzia. Sgombrate due famiglie nelle due abitazioni sottostanti per un totale di 5 persone. Sul posto anche il sindaco Paolo Canocchi e la polizia municipale.

