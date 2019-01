Abc Solettificio Manetti ad Agliana, Weekend casalingo per Gialloblu e BC

Domenica l’Abc Solettificio Manetti sarà attesa ad Agliana per la prima giornata del girone di ritorno che si prospetta davvero bella tosta. Ad attendere i ragazzi di Paolo Betti, infatti, ci sarà non soltanto una delle dirette inseguitrici, ad oggi a -2 dai gialloblu, ma anche e soprattutto una squadra dall’indubbio valore reduce da una striscia di cinque vittorie consecutive che si è arrestata la scorsa settimana con il ko in volata ad Altopascio (78-77). E, tra questi cinque acuti, sono da annoverare quelli ai danni di Lucca e Valdisieve, proprio le due squadre artefici del caduta gialloblu.

Insomma, una partita delicatissima, tanto per il valore dell’avversario, quanto per la classifica e soprattutto per il momento in cui arriva. L’Abc, infatti, giungerà ad Agliana sulla scia di tre ko consecutivi che, al di là dei punti lasciati per strada, hanno segnato la necessità di correre ai ripari, e in fretta. Una Abc che nelle ultime settimane sembra aver perso lo smalto della prima parte di campionato, e se da una parte i periodi di calo nell’arco di una stagione sono normali e fisiologici, dall’altra è altrettanto vero che adesso c’è bisogno di portare a casa due punti. Due punti che servono come l’aria. Niente drammi, è chiaro, visto che i gialloblu occupano ancora la seconda posizione, ma quel che è certo cè che adesso serve una scossa, e questa scossa dovrà arrivare proprio ad Agliana.

Palla a due ore 18, arbitri Melai di Santa Maria a Monte, Montalbetti di Empoli.

