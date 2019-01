Elezioni San Miniato, Lega smentisce accordi con Forza Italia

"In relazione alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di San Miniato sono apparse sulla stampa notizie circa accordi che starebbero per concludersi tra la Lega e Forza Italia e indiscrezioni che sarebbe stato individuato un candidato comune alla carica di Sindaco.

In proposito in qualità di referente comunale della Lega di San Miniato smentisco che ci siano stati incontri tra il partito della Lega, nei suoi organi comunali, provinciali e regionali, con altre forze politiche, in merito a decisioni e strategie connesse alla tornata elettorale amministrativa che si terrà a San Miniato nella prossima primavera.

Ricordo che contatti e incontri per la definizione del futuro quadro politico comunale devono essere svolti ufficialmente e mediante gli organi a ciò delegati ed in primis per quanto riguarda la Lega attraverso il suo referente Comunale. Ogni altra persona al di fuori di tali ruoli millanterà poteri che non possiede".

Maurizio Lampis, referente Lega San Miniato

