Ex carcere di San Gimignano, scaduto il bando di valorizzazione. Fiorile: "Ora nuovo progetto"

Le buste con le offerte per il bando di project financing relativo all’ex carcere – Convento di San Domenico avrebbero dovuto essere aperte proprio oggi, ma nessuna offerta è stata presentata, e del futuro di quell’enorme complesso, che occupa oltre un decimo del centro storico di San Gimignano, si dovrà tornare a discutere.

Fiorile, associazione politico-culturale che negli ultimi mesi si è occupata con attenzione del bando e ne ha smascherato le valenze negative per la città e i suoi abitanti, ha accolto questa notizia con entusiasmo. Rivendichiamo con orgoglio l’aver fatto sapere ai cittadini che, dopo oltre venti anni di battaglie comuni tra amministrazione comunale e società civile per riprendere quel complesso e restituirlo alla città e all’uso pubblico, l’orientamento era recentemente diventato quello di privatizzarlo (di fatto) per i prossimi 70 anni.

Ora che, forse anche grazie alla mobilitazione pubblica, attenzione dei media, petizione e raccolta di firme, nessuno ha presentato offerta, si apre una nuova stagione. Ora è il tempo di rimettersi al lavoro per un nuovo progetto, inserito a pieno titolo e per la prima volta all’interno di un Piano strutturale. L’occasione per un ripensamento complessivo anche del Centro Storico e delle sue funzioni, l’occasione per fare scelte politiche che affrontino i tanti problemi del centro urbano: spopolamento, turistizzazione, museizzazione, commercio ad iperspecializzazione turistica, etc.

D’ora in poi si apre una nuova stagione, un nuovo pensiero, una nuova storia per l’ex carcere, una storia in cui anche Fiorile ci sarà e continuerà a far sentire la sua voce.

Fiorile - per un'altra città

