Fanno saltare il bancomat, ladri in azione a Isola d'Arbia

I ladri sono entrati in azione a uno sportello Mps a Isola d'Arbia, nel comune di Siena. Alle 4 di oggi, venerdì 18 gennaio, alcuni malviventi hanno fatto esplodere col gas un bancomat in via della Mercanzia. I carabinieri, intervenuti sul posto, stanno cercando di capire a quanto ammonta la somma sottratta.

L'esplosione ha causato gravi danni agli attigui locali, di proprietà comunale, dove è attivo il Circolo di quartiere PD; i danni al momento non sembrano riguardare gli elementi strutturali dell'edificio, ma solo gli arredi interni. Quella parte del quartiere è sprovvista di telecamere di videosorveglianza pubblica.

Bruno Valentini, ex sindaco di Siena e ora consigliere comunale per l'opposizione, ha espresso solidarietà ai soci del circolo e ha deciso di presentare un'interrogazione al sindaco Luigi De Mossi.

"Si interroga il Sindaco

- per attivare tempestivamente ogni iniziativa necessaria, anche in collaborazione con Banca MPS, per ripristinare quanto prima possibile la piena funzionalità del Centro di quartiere di Isola d'Arbia, restituendo ai cittadini un presidio fondamentale di socialità ed attività culturali e ricreative di vario genere

- per aggiungere alla rete di videosorveglianza già installata nella frazione ulteriori telecamere destinate al monitoraggio dell'area dove si affacciano il Centro di quartiere ed altre attività di interesse collettivo

- per considerare Isola d'Arbia come una priorità per la realizzazione del programma del vigile di quartiere".

