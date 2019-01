Fermato con la marijuana: arrestato ospite di un centro di accoglienza

Un ospite di un centro di accoglienza è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio poiché trovato con 30 grammi di marijuana in via Puccini a Lucca. Il ragazzo, gambiano, del '92, aveva nella sua camera 450 euro in contanti molto probabilmente frutto di spaccio visto che non lavora.

Il ragazzo è stato fermato in via Puccini. Durante i controlli il suo telefono ha ricevuto diverse chiamate da consumatori, pertanto, sospettando un'attività fiorente, gli operatori hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso il centro di accoglienza in cui è ospitato trovando il denaro. Alla luce di ciò, il PM ha ha disposto la traduzione in carcere in attesa della convalida del gip.

