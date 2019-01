Ferrovia Pistoia-Lucca, Ceccarelli: "Grave caduta della qualità del servizio"

"Non possiamo tollerare oltre la grave caduta della qualità del servizio ferroviario della linea Pistoia-Lucca, sulla quale, dall'inizio dell'anno, si sono verificati almeno 14 problemi agli impianti, 8 al materiale rotabile e 2 prolungamenti di sosta a cui si aggiungono le criticità derivanti da cause esterne e non imputabili al gestore dell'infrastruttura".

Così Vincenzo Ceccarelli, assessore ai trasporti della Regione Toscana, dopo l'ennesimo ritardo di questa mattina e le conseguenti proteste dei viaggiatori pendolari.

"Non è accettabile – continua Ceccarelli - che proprio nel momento in cui vengono investiti 235 milioni dal bilancio regionale per raddoppiare la linea e quindi per migliorare oltre che la sicurezza anche la qualità del servizio, sia proprio quest'ultima a registrare dall'inizio del 2019 un decadimento così evidente".

"Anche per questo – conclude Ceccarelli - ieri ho scritto una lettera ai vertici di Rfi e Trenitalia. Attendo adesso una convocazione urgente, ma ho chiesto fin da subito un segnale di discontinuità rispetto alla tendenza di questo periodo e azioni concrete per evitare che gli utenti della linea debbano sopportare ulteriori disagi".

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Pistoia