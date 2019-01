In fiamme tir che trasporta cartone lungo l'autostrada A1

Poco dopo le 07:00 sulla A1 Milano-Napoli, è stato chiuso il tratto compreso tra il bivio con la Direttissima e Pian del Voglio in direzione di Bologna, per un mezzo pesante in fiamme - all’altezza del km 238 - che trasportava cartone.

Sul luogo dell'evento, oltre al personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e i soccorsi sanitari e meccanici.

Attualmente si registra 1 Km di coda in direzione Bologna.

Agli utenti che da Firenze sono diretti verso Bologna si consiglia di utilizzare l'A1 Direttissima.

