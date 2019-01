Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno per lavori di ripristino della pavimentazione è prevista la chiusura delle rampe in entrate ed in uscita in entrambe le direzioni dello svincolo di Montopoli dalle ore 22.00 del 21/01/2019 alle ore 06.00 del 22/01/2019 e dalle ore 22.00 del 22/01/2019 alle ore 06.00 del 23/01/2019.

