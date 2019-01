Complesso di Sant'Orsola, ecco come procedono i lavori

I primi interventi di recupero e riqualificazione dell'ex convento Consegnati a novembre 2018, sono stati avviati e procedono i primi interventi di recupero e riqualificazione del Complesso di Sant'Orsola, nel cuore di San Lorenzo a Firenze. Come noto, la Città Metropolitana - proprietaria dell'edificio - ha staziato un milione e 630 mila euro per le coperture, pari a un milione e 630 mila euro, e 2 milioni e 650 mila euro per il restauro e il rifacimento di tutte le facciate.

In questa prima fase dei lavori, diverse sono le operazioni propedeutiche agli interventi dei prossimi mesi.

In particolare la ditta incaricata si è occupata di togliere impalcature, macerie e materiali vari, come legname, tegole e altro, dal Cortile detto dell'Orologio.

Nelle prossime settimane si procederà al montaggio dei ponteggi per i lavori relativi alle coperture. La prima strada interessata sarà via Taddea, per poi proseguire con le altre.

