Furto in casa, ritrovati a Empoli dalla municipale 83 preziosi

Recuperata la refurtiva e restituiti gli oggetti preziosità ai legittimi proprietaria. Nei giorni scorsi,per la precisione lunedì 14 gennaio, una pattuglia antidegrado dell’unità territoriale di Empoli della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa ha ritrovato in Via Bernini una federa di guanciale e una scatola di cartone con all’interno numerosi monili, di varie note firme della gioielleria. Il rinvenimento è avvenuto grazie alla segnalazione di alcuni cittadini. In totale si tratta di 83 pezzi tra collane, braccialetti e anelli. Oggetti che poi sono risultati rubati in un’abitazione di Via Guicciardini, i proprietari avevano sporto denuncia ai carabinieri di Empoli e da lì si è risaliti a loro. Il materiale è stato riconsegnato al denunciante.

Fonte: Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa

