Intervento rete idrica riprogrammato a Montaione a fine mese

Acque SpA comunica che l'intervento sulla rete idrica nel Comune di Montaione, inizialmente previsto per martedì 8 gennaio e poi rinviato a causa di sopraggiunti problemi tecnici, è stato riprogrammato per martedì 22 gennaio.

Pertanto, in tale giornata, per realizzare la sostituzione di un tratto di condotta sulla rete di distribuzione, dalle ore 8 alle 12, verrà sospesa l’erogazione idrica in via delle Rocche, nella zona industriale Comiti e nelle località Le Mura e Alberi.

Il ripristino del servizio potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a mercoledì 23 gennaio con le stesse modalità.

Scusandosi per i possibili disagi, Acque informa che per ulteriori chiarimenti o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa

