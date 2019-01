Investito da treno, un morto nell'Aretino. Cancellazioni e ritardi sulla linea

Questa mattina poco dopo le 10 nei pressi di Bucine nell'Aretino, un treno con a bordo passeggeri ha investito una persona. Non è ancora accertato se si tratti di un investimento o di un suicidio e non si conoscono ancora le generalità della persona deceduta. L'incidente ha bloccato il treno in una galleria con metà carrozze fuori e metà ancora all'interno. La circolazione dei treni è stata sospesa tra le stazioni di Montevarchi e Laterina per permettere all'autorità giudiziaria di effettuare gli accertamenti del caso. Le persone che si trovavano a bordo del treno investitore sulla linea Firenze-Arezzo sono state soccorse con un servizio sostitutivo attivo fra le stazioni di Montevarchi e Arezzo e con un treno straordinario fino alla stazione di Orte, il servizio è stato potenziato con autobus.

Dalle 14.30, terminati gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine, è ripresa la circolazione dei treni regionali fra Montevarchi e Laterina.

Sono stati cancellati i seguenti treni regionali:

11655 (Firenze SMN – Arezzo) cancellato nella tratta finale fra S.Giovanni e Arezzo

6718 (Arezzo – Firenze SMN) cancellato nella tratta iniziale fra Arezzo e S.Giovanni

11657 (Firenze SMN – Arezzo) cancellato nella tratta finale fra Montevarchi e Arezzo

6706 (Arezzo – Firenze SMN) cancellato nella tratta iniziale fra Arezzo e Montevarchi

Attivato sevizio sostitutivo con bus fra le stazioni di Montevarchi e Arezzo.

Ritardi ai treni:

Treno 2306 (Roma T.ni – Firenze SMN) ritardo previsto fino a 50’

Ulteriori ritardi ai treni:

2306 (Roma T.i – Firenze SMN) +80’

3155 (Firenze SMN – Terontola) +45’

Ulteriori cancellazioni:

2307 treno investitore (Firenze SMN – Roma T.ni) cancellato nella tratta finale fra Arezzo e Roma T.ni

Viaggiatori proseguono con treno straordinario di soccorso fino alla stazione di Orte.

23506 (Arezzo – Firenze SMN)

23511 (Firenze SMN – Arezzo)

11659 (Firenze SMN – Arezzo) cancellato nella tratta finale fra S.Giovanni e Arezzo

23508 (Arezzo – Firenze SMN) cancellato nella tratta iniziale fra Arezzo e S.Giovanni

11721 (Firenze SMN – Arezzo – Prato vecchio Stia)

11678 (Chiusi C.T. - Arezzo)

11684 (Roma T.ni – Terontola) cancellato nella tratta finale fra Roma T.ni e Orte

Viaggiatori fino a S.Giovanni con treno 11659 ritardato di +15’

Ulteriori cancellazioni:

6711 (Prato C.le – Montevarchi) cancellato nella tratta finale fra Figline e Montevarchi

Viaggiatori fino a S.Giovanni e Montevarchi con treno 3157

11804 (Montevarchi – Prato C.le) cancellato nella tratta iniziale fra Montevarchi e Figline

11675 (Firenze SMN – Chiusi ) cancellato nella tratta finale fra Pontassieve e Chiusi

Ulteriori ritardi ai treni:

1606 (Foligno – Firenze SMN) +40’

3157 (Firenze SMN – Foligno) +45’

11675 (Firenze SMN – Pontassieve) +20’

Ulteriori cancellazioni:

11663 (Firenze SMN – Arezzo) cancellato nella tratta finale fra S.Giovanni e Arezzo

23512 (Arezzo – Firenze SMN) cancellato nella tratta iniziale fra Arezzo e S.Giovanni

Ulteriori ritardi ai treni:

23513 (Firenze CM – Montevarchi) +20’

3158 (Foligno - Firenze SMN) +15’

11804 (Figline V.no – Prato C.le) +15’

