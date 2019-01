Lago Fiorenzo, Fratoni: "Da Mazzetti solo campagna elettorale, sa bene che la Regione è in campo"

"La Regione ha ricevuto a novembre la richiesta del Comune di Vernio di finanziare la progettazione per il rifacimento dell'invaso di Montepiano e presto in giunta approderà il documento operativo, con il quale sarà approvato lo stanziamento richiesto. I toni da campagna elettorale dell'onorevole Erica Mazzetti, non possono sovvertire la realtà delle cose. E visto che lei stessa ha partecipato agli incontri, sa bene quale percorso sia stato concordato fra i vari attori".

L'assessore all'ambiente, Federica Fratoni, replica cosi alle dichiarazioni della deputata di Forza Italia a proposito dei lavori di ripristino del lago Fiorenzo, in comune di Vernio.

"Tutto procede come convenuto – prosegue - e se il Ministero vorrà fare la sua parte, ne saremo ben lieti. Devo dire che gli orientamenti del governo nazionale in materia di difesa del suolo non lasciano ben sperare: il miliardo stanziato dal governo Gentiloni con la finanziaria 2018 è scomparso dagli atti di programmazione e l'unità di missione Italia Sicura è stata smantellata. Spero quindi che ai proclami della deputata Mazzetti seguano rapidamente fatti concreti"

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Vernio