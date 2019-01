Lavoratore in nero e mancati requisiti igienici, nei guai ristorante a Chiusi

Un esercizio alberghiero e di ristorazione a Chiusi è finito nel mirino dei carabinieri. Il proprietario, 58enne di origini campane, è stato raggiunto da multe salate per diversi motivi.

Aveva assunto un lavoratore in nero e quindi è arrivata la multa da 3mila euro, oltre alla sospensione dell'attività imprenditoriale e a un'altra sanzione di 2mila euro. In più si registrano anche mille euro per non aver rispettato i requisiti in maniera di igiene e 2mila euro per non aver messo in atto le procedure Haccp.

