Lavori in centro a Fucecchio, modifiche alla viabilità

La polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa ordina per i giorni 21/01/2019 e 22/01/2019 dalle ore 08.00 alle 17.00 e comunque fino al termine dell’intervento l’istituzione temporanea del divieto di circolazione e di sosta in via Sbrilli a Fucecchio nel tratto compreso dall’intersezione con piazza Vittorio Veneto fino al civico 55 e comunque delimitato dall’apposita segnaletica. L’istituzione del doppio senso di circolazione in Borgo Valori durante la vigenza della prescrizione di cui sopra (il relativo cartello di divieto di accesso dovrà pertanto essere oscurato) con senso unico alternato a vista (con precedenza per la direzione di marcia Borgo Valori – Piazza Vittorio Veneto). I veicoli che entrano in senso contrario rispetto alla situazione vigente in via ordinaria sono autorizzati ad accedere alla Ztl (anche se non in possesso di permesso) ma non alla sosta.

Fonte: Polizia municipale Unione dei Comuni

