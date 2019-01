È stato completato l’intervento di riparazione a seguito dell’intervento urgente di Publiacqua in via dell’Agnolo. Ieri notte, oltre al risanamento dell’area intorno alla tubazione riparata, è stato effettuato anche il ripristino dell’asfalto inizialmente programmato per stasera.

Quindi non sono previsti ulteriori provvedimenti di circolazione per questa sera.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

