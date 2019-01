L'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito sulla Sp 8 Militare di Barberino del Mugello, l'istituzione di senso alternato di marcia dal Km. 16+400 al Km. 16+600 con orario 0.00/24, ed in altri tratti stradali con orario 7.00/24.00 fino 20 febbraio 2019 in località Cornocchio, nei comuni di Calenzano e Barberino del Mugello. Dette limitazioni si rendono necessarie per la messa in sicurezza dei tratti stradali.

