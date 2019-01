L'orchestra del Maggio suona Buon compleanno per il maestro Fabio Luisi

Venerdì 18 gennaio - Giovedì 17 gennaio 2019, al termine dell’ultima recita di Der fliegende Holländer di Richard Wagner (nel giorno del compleanno di Fabio Luisi), l’Orchestra del Maggio ha suonato a sorpresa - soprattutto del maestro - “Tanti auguri a te!”, coinvolgendo immediatamente, tutti assieme con simpatia e calore, il Coro, i solisti e il pubblico del teatro. Fabio Luisi tornerà sul podio del Teatro del Maggio il 1° marzo per dirigere l’Orchestra Sinfonia n. 3 in re minore per contralto, coro femminile, coro di bambini e orchestra di Gustav Mahler.

Fonte: Maggio Musicale Fiorentino

