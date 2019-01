Mugello GP Run, la corsa in autodromo si apre alla danza

Tutto pronto per la 'Mugello GP Run', corsa podistica giunta alla sua 7^ edizione, in programma domenica 20 gennaio all’Autodromo del Mugello e che apre il calendario sportivo del circuito per il 2019.

La gara, organizzata dall’ASD Maratona Mugello, con l'approvazione UISP, il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Scarperia e San Piero, della Città Metropolitana di Firenze e della Regione Toscana, si disputa sul nastro d’asfalto dove il 2 giugno sfrecceranno i bolidi della MotoGP per il GP d’Italia 2019: possibile scegliere fra il percorso competitivo di 2 giri, 10.490 metri, la camminata ludica di 5,245 km (1 giro), le gare al Mugellino (circuito di gokart presente all’interno dell’impianto motoristico) per gli under 15 (esordienti, ragazzi e cadetti).

Ci si può iscrivere sia domani, 19 gennaio, che domenica 20 nell'area expò del circuito toscano (interno dei box).

Il weekend si aprirà domani con "Ballare per donare con TiSalso e I MaratonAbili", evento di beneficenza organizzato da SmanApp e ASD Maratona Mugello col sostegno prezioso della scuola di ballo TiSalso. Il ricavato di tutta la serata sarà devoluto all'associazione i MaratonAbili.

PROGRAMMA MUGELLO GP RUN

Sabato 19 Gennaio 2019

Ore 15.00:

Apertura area “Expo GP Run” presso i box del Paddock di Mugello Circuit; fino alle ore 18.00 possibilità di iscrizione a Mugello GP Run, ritiro pettorali e pacchi gara.

Ore 17.00:

"Ballare per donare con TiSalso e I MaratonAbili"

Evento di beneficenza organizzato da SmanApp e ASD Maratona Mugello col sostegno prezioso della scuola di ballo TiSalso. Il ricavato di tutta la serata sarà devoluto all'associazione i MaratonAbili

Ore 18.00:

Box aperti per i volontari della Mugello Gp Run e si trasformano in una pista disco; balleremo con DJ #Only4TheHouseLover

Domenica 20 Gennaio 2019

Ore 8.00-10.30:

Apertura area “Expo GP Run”, ultima possibilità di iscrizione Mugello GP Run, ritiro pettorale e pacco gara.

RICORDIAMO A TUTTI PARTECIPANTI DI SCARICARE SmanApp

L'applicazione che accompagnerà la tua gara, disponibile GRATIS per dispositivi Android e Apple. Scaricatela sul vostro cellulare, registratevi con il vostro indirizzo email e mostratela scaricata il 20/01/2019 al ritiro del pettorale.

Ore 8.30 - 9.15 :

Presso la pista Go-Kart Mugellino (di fianco al Paddock), apertura iscrizioni bambini (euro 2,00) a “Mugellino Kids”.

Ore 9.30:

Partenza delle varie categorie bambini “Mugellino Kids” con successive premiazioni degli stessi.

Ore 9.30-10.30:

Riscaldamento e animazione davanti ai box con Fulvio Massini

Ore 10.30-10.45:

Estrazione Pettorali 10km di Valencia e 1/2 Maratona Mondiale di Valencia

Ore 11.00:

Partenza 7° Mugello GP Run 2019. Gara competitiva Km. 10,490

e camminata ludico motoria Km. 5.

Ore 11.30:

Apertura Ristorante interno Paddock.

Ore 12.00 circa:

Tutte le premiazioni presso il Podio Ufficiale di Mugello Circuit.

Ore 13.00-15.30:

Possibilità di visita libera impianto Mugello Circuit (sala stampa, parco interno ecc.) con termine ultimo alle 15:30 che sarà la chiusura dell’evento.

Ingresso libero - free Entry

Fonte: Mugello Circuit

