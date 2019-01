Operazione Cavalieri, 7 in carcere per violazione del divieto di dimora

Prosegue il lavoro della polizia in merito al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Pisa. L’obiettivo degli investigatori della squadra mobile è di concludere con il maggior risultato possibile ed in modo concreto, l’operazione “Cavalieri 2018” dello scorso dicembre che ha portato all’arresto di 27 persone, per più di 90 episodi di cessione di sostanza stupefacente documentati nel centro di Pisa da appostamenti e servizi con telecamere nascoste.

In questa ottica nella giornata di oggi, venerdì 18 gennaio, la polizia ha eseguito un altro arresto di un soggetto già implicato nell’inchiesta: B.A. marocchino del 1976 anch’egli già arrestato nel dicembre scorso e subito colpito da ordinanza della Procura di Pisa per la misura cautelare personale di divieto di dimora in Pisa.

Il cittadino straniero nella tarda mattinata è stato sorpreso dagli Agenti della Polizia di Stato per le vie del centro di Pisa ove è stato predisposto un rafforzamento dei controlli di polizia; è stato arrestato per la violazione al divieto di dimora ed è stato trasferito nel carcere 'Don Bosco' di Pisa.

Attualmente sono sette gli stranieri in carcere per la violazione al divieto di dimora e rintracciati per le vie di Pisa.

