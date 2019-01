Pam-Panorama a Campi Bisenzio, lavoratori e sindacati presenti al Consiglio comunale

Ieri, 17 gennaio, la quarta commissione consiliare Risorse e sviluppo ha scelto di occuparsi di lavoro in modo "diretto" invitando i lavori di Pam-Panorama e i loro rappresentanti sindacali per approfondire la complessa situazione occupazionale del supermercato.

L'impegno dei consiglieri non si ferma qua. Infatti lavoratori di PamPanorama e le sigle sindacali saranno presenti anche al prossimo consiglio comunale del 22 gennaio per illustrare, a tutta l'aula, le difficoltà lavorative che negli ultimi tempi hanno interessato questa grande realtà.

Sempre in questa sede sarà discussa la mozione di solidarietà ai lavoratori sottoscritta da tutti i gruppi consiliari.

"A nome dei colleghi della quarta commissione - afferma Angelina Prisco, presidente della stessa - ringrazio tutti gli intervenuti per aver partecipato ad un incontro così costruttivo e sincero. Sono sicura che la commissione sarà sem pre pronta ad ascoltare e sostenere le varie problematiche inerenti il mondo del lavoro, cercando di aiutare i vari attori interessati a trovare soluzioni concrete per salvaguardare l'occupazione e la qualità del lavoro"

