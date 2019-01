Da Dicomano ai Mondiali di bob: la 18enne Giulia Chenet convocata in Nazionale

Dalla Coppa Europea in Austria ai Mondiali juniores di Königssee, c'è una “eccellenza dello sport” del Mugello nella nazionale italiana di bob. E' Giulia Chenet, 18enne di Dicomano, che dall'atletica leggera e il giavellotto è passata alla disciplina sportiva del bob. Ed è tra gli atleti della rappresentativa azzurra che ha gareggiato alla Coppa Europea in Austria, lei nel due femminile.

Giulia vestirà ancora in azzurro: è infatti tra i convocati dalla Fisi (Federazione italiana sport invernali) per i Mondiali juniores di bob che si terranno a Königssee dal 28 gennaio al 3 febbraio.

“Un'enorme gioia assistere alla crescita sportiva di questa giovane e capace atleta dicomanese - commenta il sindaco Stefano Passiatore -. Congratulazioni per la convocazione in Mazionale per i Mondiali. Tutti i dicomanesi faranno il tifo per lei e la squadra azzurra!”.

Giulia Chenet è stata una delle “Eccellenze dello Sport Mugello 2017” segnalate dall'Unione dei Comuni.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Dicomano