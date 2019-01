Recupero Anfiteatro Romano, avviato l'esproprio dei terreni a Volterra

Importante passo in avanti per avviare in concreto il recupero dell’Anfiteatro Romano di Volterra. E’ l’avvio formale della procedura di esproprio dei terreni nei pressi di Porta Diana e all’interno della cinta delle mura etrusche, dove nel luglio 2015 durante un intervento di ripristino e bonifica di corsi d’acqua secondari emersero strutture murarie che successivamente furono classificate come un anfiteatro romano di grande valenza archeologica, dove è probabile che venissero svolti i giochi dei gladiatori. «L'avvio formale della procedura di esproprio, che ci auguriamo possa chiudersi con un'autorizzazione alla cessione bonaria da parte della proprietà, è il passo fondamentale, per poter parlare di un concreto recupero dell'Anfiteatro Romano di Volterra – dichiara il sindaco di Volterra Marco Buselli -. Il 2019 inizia quindi sotto il miglior segno, dal momento che in prospettiva l'operazione legata all'Anfiteatro porterà opportunità di lavoro per i nostri giovani e nuove potenzialità culturali e di sviluppo, tutte da esplorare, per la città e per il territorio. Elena Sorge della Soprintendenza sta già predisponendo il piano per il recupero dell'Anfiteatro e come Comune daremo tutto il supporto logistico necessario per i ritrovamenti che verranno fatti» conclude il primo cittadino.

