Riconoscimento dell’Università di Cambridge per l’Istituto Antonio Pesenti. La scuola cascinese ha ottenuto la qualificazione di eccellenza per la qualità nella promozione delle certificazioni dell’ateneo inglese. L’attestato è stato consegnato ai docenti dell’Istituto da John Ayers, responsabile degli esami Cambridge per l’Italia.

Nell’anno scolastico 2017/18 il Pesenti ha ospitato gli esami di oltre cento candidati e per questo anno ha già registrato l’iscrizione di circa 120 studenti ai corsi pomeridiani di lingua inglese. Con lezioni aperte anche agli studenti del secondo e terzo anno di scuola secondaria di primo grado. E domani (sabato 19 gennaio) alla scuola cascinese è anche in calendario l’ultimo “Open Day” per i ragazzi dell’ultimo anno di scuola media. Il Pesenti sarà aperto per l’orientamento scolastico tra le 15,30 e le 18,30.

Fonte: Ufficio Stampa

