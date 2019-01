Rifiuti, una delegazione tunisina in visita in Toscana

L’economia circolare, il riuso e il riciclo dei materiali, le buone pratiche nella raccolta dei rifiuti: temi in cui la Toscana è all’avanguardia, ora anche al centro del progetto di cooperazione internazionale REP.IT, che vede in questi giorni una folta delegazione tunisina in vista nella nostra regione. Si tratta di sette membri dei municipi tunisini e di rappresentante del Ministero dell'Ambiente tunisino. Il progetto ha come capofila il Comune di Capannori, è coordinato da Anci Toscana ed ha tra i partner il Comune di Rosignano Marittimo, la Camera di commercio Maremma e Tirreno, Confservizi Cispel Toscana, l'Associazione Ponti Tunisia, la Federazione nazionale delle città tunisine e il Governatorato di Tunisi, oltre alla Regione Toscana che finanzia l'iniziativa.

La delegazione nei giorni scorsi è stata a Capannori, Rosignano e Montespertoli, dove si è confrontata con gli amministratori locali ed ha visitato gli impianti. Oggi è stata a Firenze, dove nella sede di AnciToscana ha incontrato il direttore Simone Gheri per la definizione di una stratigia operativa per la raccolta dei rifiuti, attraverso la definizione di linee guida. L'obiettivo della visita è infatti quello di conoscere gli esempi virtuosi e le buone pratiche nel settore dello smaltimento dei rifiuti, per poterle replicare nel territorio tunisino, anche attraverso l’Accordo di collaborazione del progetto per formalizzare il “Polo per l’economia circolare tra la Toscana e la Tunisia”.

