Rotta una tubazione a Campi Bisenzio, disagi sulla rete idrica

Publiacqua informa i cittadini del Comune di Campi Bisenzio che questa mattina si è verificata la rottura della tubazione dell’acquedotto di via Mentana. I nostri tecnici sono già intervenuti per i lavori propedeutici e quindi la riparazione. Tra queste attività anche il sezionamento della rete che limiterà i disagi alla sola via Mentana. Fino a quel momento abbassamenti di pressione potranno registrarsi anche nelle zone limitrofe. Il termine dei lavori e quindi il ritorno della normalità e previsto per il tardo pomeriggio.

Fonte: Publiacqua - Ufficio stampa

