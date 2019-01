A scuola senza bagnarsi, inaugurato l'accesso coperto a Santa Maria a Monte

Inaugurato ieri il nuovo accesso coperto con pensilina alla scuola primaria di Santa Maria a Monte. All’inaugurazione ha partecipato il Sindaco del Consiglio dei Ragazzi Alessia Giorgetti e i consiglieri eletti dagli studenti nel 2018, oltre alla dirigente Sandra Fornai.

“La scuola potrà contare su un nuovo accesso per l’entrata al plesso scolastico ma anche alla palestra comunale. Il nuovo accesso consentirà di superare le barriere architettoniche che, attualmente, vengono superate passando dall’edificio delle scuole medie. Con questo importante intervento è stata realizzata una nuova scala con relativa pensilina a protezione dell’ingresso della scuola, della scala e dell’area attesa per pullman. I lavori si sono svolti nei mesi scorsi e sono terminate in questi giorni le procedure amministrative (compreso collaudi) necessarie perl’apertura del nuovo ingresso. I lavori sono stati realizzati dalla ditta MET srl di Crespina in associazione d’impresa con la ditta BNV di Calcinaia. Il Progetto è stato realizzato dagli ingegneri Loriano Cecconi e Paolo Bartolucci, Geoprogetti, l'architetto Matteo Ferrini e l'ingegnere Luciano Pasqualetti per il collaudo e il dottor Luigi Degli Innocenti responsabile del procedimento per il comune di S.Maria a Monte", dichiara il Sindaco Ilaria Parrella.

“La nuova pensilina si unisce ai tanti lavori realizzati nell’area. A pochi passi della scuola già da alcuni mesi è in funzione il Nuovo parcheggio per circa 30 posti auto. Oltre al nuovo parcheggio sono stati realizzati anche i percorsi pedonali e nuovi posti auto via Querce e via Grazie per garantire maggiore sicurezza ai nostri ragazzi e a tutti gli altri cittadini per raggiungere le zone limitrofe alla scuola: via Melone, via San Sebastiano, centro storico e parcheggi relativi. La realizzazione della pensilina migliora la sicurezza e la vivibilità dell’area”. Dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Maurizio Lucchesi.

“La nuova pensilina è una risposta alla richiesta della scuola che veniva fatta da anni. Molti gli interventi che abbiamo realizzato sulle nostre scuole. Il nuovo accesso va a completare i lavori già fatti sull’intero plesso: lavori di manutenzione della facciata e il rifacimento di parte della copertura su un lato del fabbricato coperto a terrazza che è stato oggetto di infiltrazioni. In più sono stati imbiancati i relativi locali sostituita la pavimentazione in 4 aule dell’edificio. Nell’aprile 2017 è stato anche inaugurato il nuovo cortile della scuola media, progetto realizzato dal Consiglio Comunale dei ragazzi in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e l’Amministrazione Comunale. I ragazzi hanno curato la progettazione e la realizzazione del cortile riqualificandolo per fini ricreativi e sportivi", dichiara il vice sindaco Assessore alle politiche scolastiche Manuela Del Grande.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

