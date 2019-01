Il supermercato Marzi & Fulignati di piazza del Popolo si 'allarga': raddoppiano i dipendenti

A quattro anni dalla nascita, si amplia di ben 50 mq il supermercato Marzi & Fulignati - Spesa Sprint di piazza del Popolo a Empoli. I lavori di ampliamento sono quasi giunti al termine e lunedì 21 gennaio sarà possibile girare con il carrello della spesa anche nella nuova sezione. Tanto per rimanere in tema di numeri, la scelta passerà da 1.600 a 2.200 articoli, ampliando la varietà in tutti i beni di prima necessità. Con il raddoppio degli spazi, duplicano anche i dipendenti: passeranno infatti da 3 a 6 i dipendenti del negozio per l'apertura a orario continuato dal lunedì al sabato (domenica solo al mattino). "Da quando abbiamo saputo dei lavori in piazza del popolo avviati dall'amministrazione comunale - spiega il titolare Roberto Marzi - ci siamo adoperati per rivitalizzare ulteriormente la zona e abbiamo preso in affitto i locali dell'ex Caffè Ridolfi. Stiamo investendo per il centro storico di Empoli".

Tutte le notizie di Empoli