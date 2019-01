Terreno a Malmantile, pubblicato bando per la vendita

E’ pubblicato sul sito del Comune di Lastra a Signa nella sezione Bandi di gara e appalti l’avviso di asta pubblica per la vendita di un terreno di proprietà comunale a Malmantile. L’asta si terrà il giorno 4 febbraio 2019 alle 10 all’interno del palazzo comunale e riguarderà in particolare un terreno posto in località Poggio alla Malva- Malmantile in via Vecchia Pisana, di superficie di 2000 metri quadri e classificato come “zona ad assetto compiuto prevalentemente produttivo D1”. Il prezzo a base d’asta è di 270.000 euro, deposito cauzionale di 27.000 euro. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il 1 febbraio alle 12. Il bando completo e le modalità di partecipazione all’asta sono pubblicati sul sito del Comune, ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Patrimonio al numero 0558743238/289, email patrimonio@comune.lastra-a-signa.fi.it.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa

