Torna la neve in montagna, cumuli freschi e paesaggi invernali

Dopo una lunga fase secca di quasi un mese la neve è tornata a cadere sulle montagne toscane. I primi fiocchi da mercoledì notte e poi ancora nella giornata di giovedì e durante la scorsa notte.

Una nevicata giunta finalmente da ovest (secondo il noto detto infatti « Non nevica bene se di Corsica non viene ») che ha quindi questa volta privilegiato il versante toscano dell'Appennino. In zona Amiata invece - che si dovrebbe però rifare nei prossimi giorni – c'è stata neve prima solo in Vetta, ma oggi una leggera imbiancata ha toccato anche quota Rifugi.

Gli accumuli di neve fresca al termine della perturbazione sono stati quindi variabili : si va dai 5 cm. dell'Amiata (Zona Vetta) ai 20 cm. delle piste in quota dell'Appennino fino ai 30 centimetri caduti a Zeri in Lunigiana.

Ua nevicata che ha ridato alla montagna quell'aspetto invernale che è sempre ricercato dagli sciatori. Le piste sono inoltre adesso coperte da un manto di neve fresca, che integra quella programmata.

Confermata dunque l'apertura delle piste in tutte le stazioni toscane, con qualche bella novità rispetto alla scorsa settimana.

Le novità

Volti sorridenti a Zeri, dove da domani 19 gennaio saranno aperti tutti gli impianti.

All’Abetone sarà aperta anche la pista Zeno 2, servita dall'Ovovia, mentre in Val di Luce la pista Passo d'Annibale sarà aperta fino in vetta (fino ad ora era aperta fino alla stazione intermedia).

Sull'Amiata sabato 19 aprirà anche la pista Vetta e gli addetti comunicano che sono possibili ulteriori aperture.

Un'altra buona notizia ce la dà il meteo : si prospetta infatti nei prossimi giorni un "periodo dinamico, caratterizzato da tempo a tratti perturbato, con temperature generalmente inferiori alle medie del periodo e possibilità di nevicate anche a bassa quota" - come annunciato dal Consorzio Lamma.

In tutte le stazioni gli operatori saranno al lavoro dalla chiusura odierna degli impianti e nella notte per garantire agli appassionati piste in perfette condizioni per il week end in tutte le località.

Il Bollettino neve (valido dal 19.01.2019)



Abetone: altezza neve cm 15/60, impianti aperti 13/17. Aperti i collegamenti sci ai piedi Ovovia/Val di Luce con la pista Celina Seghi e la Seggiovia Val di Luce/Gomito e Ovovia/Pulicchio nei due sensi. Navetta Le Regine/Ovovia (A/R) nel week end.

Aperti gli Snowpark del Pulicchio e in zona Sprella in Val di Luce.

Info: multipassabetone.it

Amiata: altezza neve cm 5/25. Impianti aperti 3/8. Sono aperte le sciovie Jolly e Asso di fiori a servizio di più di 1 Km di piste tra la parte finale della Direttissima e il Campo Scuola Macinaie e la Seggiovia Cantore a servizio della pista Vetta. Possibili aggiornamenti per il fine settimana disponibili su amiataneve.it

Cutigliano/Doganaccia: altezza neve cm. 30/50, impianti aperti 4/4. La sciovia Faggio di Maria è aperta fino alla stazione intermedia. Aperti i collegamenti sci ai piedi tra le piste: Campo scuola, Pista 1 e 2 e Faggio di Maria.

Info: doganaccia2000.it

Garfagnana: altezza neve cm 20/50, impianti aperti 3/6. Sono aperti due campi scuola in località Casone di Profecchia e un campo scuola a Careggine.

Zeri: altezza neve 10/30, impianti aperti 3/3.

Gli appuntamenti

Grazie alla neve naturale riparte un po' dovunque la stagione delle ciaspolate.

All'Abetone domani sera (sabato 19 gennaio) ciaspolata in notturna con Weloveabetone, con possibilità di noleggio attrezzatura. A Zeri tutte le domeniche ciaspolate nei boschi con ritrovo al Rifugio alle ore 10.00. Attrezzatura noleggiabile sul posto.

Sull'Amiata proseguono le attività degli sci club locali.

Alla Doganaccia il sabato sera confermato lo sci in notturna con orario 18.00/21.00.

A Careggine in Garfagnana è iniziato il periodo delle settimane bianche con i ragazzi dei Comuni della Valle : Careggine, Camporgiano e San Romano.

Fonte: Ufficio Stampa

