Ufficio anagrafe, chiusura temporanea a Castelfiorentino

Mercoledì 23 e giovedì’ 24 gennaio sarà chiusa al pubblico l’Anagrafe di Castelfiorentino. Verranno garantiti solo i servizi essenziali di stato civile, come le denunce di morte e di nascita in scadenza. La chiusura al pubblico si rende necessaria per consentire il perfezionamento delle operazioni di subentro e il regolare trasferimento dell’archivio anagrafico comunale all’Anagrafe Nazionale, una banca dati istituita presso il Ministero dell’Interno in cui stanno confluendo progressivamente le anagrafi di tutti i comuni italiani.

Grazie all’Anagrafe Nazionale, sarà infatti possibile costituire un sistema integrato che consentirà di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche, diventare un punto di riferimento unico per la pubblica amministrazione e per i gestori di pubblici servizi. Le amministrazioni locali potranno inoltre dialogare in maniera più efficiente tra di loro, avendo una fonte unica e certa per i dati dei cittadini.

Il Comune di Castelfiorentino si scusa per gli eventuali disagi che potrebbero verificarsi anche nei giorni seguenti, ma ricorda che si tratta di una tappa essenziale nel percorso di innovazione tecnologica della pubblica amministrazione.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

