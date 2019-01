Un etto di hashish nascosto nei giardini della Fortezza da Basso

Quasi un etto di hashish. È quanto hanno scovato Piper e Ombra, i cani anti droga della Polizia Municipale, nel corso dei controlli mirati effettuati ieri pomeriggio nei giardini della Fortezza. I due “segugi” insieme ai loro conduttori e a una pattuglia del Reparto Campo di Marte, sono entrati in azione nei Giardini Caponnetto, Bellariva e in piazza Nannotti a seguito di alcune segnalazioni di fenomeni di spaccio. Ma non sono state riscontrate attività illegali né trovate sostanze.

I controlli sono proseguiti nella zona della Fortezza. Nel piazzale dedicato a Oriana Fallaci, all’angolo del controviale pedonale di viale Strozzi, i cani hanno iniziato a fiutare qualcosa. Piper e Ombra hanno condotto gli agenti a uno dei cespugli lungo il perimetro della Fortezza dove, nascosto, hanno trovato grosso panetto di sostanza stupefacente. Dalle analisi è risultato che si trattava di un panetto di 92,27 grammi di hashish, per il quale è scattato il sequestro.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze